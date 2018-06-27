Стагнация алкогольного рынка продолжается: легальное производство спиртного вновь сократилось
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В январе-мае текущего года в Украине было произведено 5,2 млн дал. водки, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные, передает УНН.
В частности, в мае в Украине было произведено 1 млн 153 тыс. дал водки.
Также, в течение отчетного периода, Украина сократила производство коньяка — на 5%, до 743,3 тыс. дал. В частности, в мае было произведено 167 тыс. дал соответствующей продукции.
Производство шампанского в Украине также сократилось. В январе-мае текущего года в Украине было произведено 755 тыс. дал. шампанского, что на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в мае было произведено 171,7 тыс. дал. продукта.
Как писал УНН, в течение последних трех лет рынок легального алкоголя в Украине переживает период глубокой стагнации. Только по итогам 2017 года производство официальной водки сократилось примерно на 20%.
Причины упадка легальных производителей специалисты видят в нелепой налоговой политике государства, которая пошла на значительное повышение алкогольных акцизов, предоставив таким образом теневым игрокам рынка карт-бланш для активного развития.
Обострилась ситуация из-за низкой покупательной способности граждан и неэффективной борьбы с “нелегалами” со стороны правоохранительных органов.
В итоге — уровень теневого алкогольного рынка, по разным оценкам, в настоящее время достигает отметки от 60% до 70%.