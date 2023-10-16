ССО показали, як HIMARS б'є по розрахунку ворога

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"Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль – місцезнаходження російських екіпажів БПАК ZALA. Наші воїни провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника. Один удар – і у окупантів поменшало БПЛА", - підписали у ССО відео у Telegram.

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Кількість ліквідованих окупантів перевищила 288 тисяч.