ССО показали, як HIMARS б'є по розрахунку ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Силах спеціальних операцій ЗСУ показали, які скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по місцезнаходженню ворожих екіпажів безпілотних авіаційних комплексів ZALA, пише УНН.
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"Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль – місцезнаходження російських екіпажів БПАК ZALA. Наші воїни провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника. Один удар – і у окупантів поменшало БПЛА", - підписали у ССО відео у Telegram.
Нагадаємо
Кількість ліквідованих окупантів перевищила 288 тисяч.