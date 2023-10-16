ССО показали, как HIMARS бьет по расчету врага

Детали

"Во время разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель – местонахождение российских экипажей БПАК ZALA. Наши воины провели наблюдение, а после скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по расчету противника. Один удар – и у оккупантов стало меньше БПЛА", - подписали в ССО видео в Telegram.

Напомним

Количество ликвидированных оккупантов превысило 288 тысяч.