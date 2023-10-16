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ССО показали, как HIMARS бьет по расчету врага

Киев • УНН

 • 911301 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Силах специальных операций ВСУ показали, как скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по местонахождению вражеских экипажей беспилотных авиационных комплексов ZALA, пишет УНН.

ССО показали, как HIMARS бьет по расчету врага

Детали

"Во время разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель – местонахождение российских экипажей БПАК ZALA. Наши воины провели наблюдение, а после скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по расчету противника. Один удар – и у оккупантов стало меньше БПЛА", - подписали в ССО видео в Telegram.

Напомним

Количество ликвидированных оккупантов превысило 288 тысяч.

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