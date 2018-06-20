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США звинуватили Китай у проведенні політики економічної агресії, яка загрожує світові

США звинуватили Китай у проведенні політики економічної агресії, яка загрожує світові

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Сполучені Штати звинуватили владу Китаю в проведенні політики “економічної агресії”, яка загрожує світу. Таке твердження міститься в опублікованій доповіді Білого дому “Як економічна агресія Китаю загрожує технологіям та інтелектуальній власності Сполучених Штатів і всього світу”. Автором документа виступив глава Національної ради з торгівлі при Білому домі Пітер Наварро. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNBC.

“З огляду на розмір економіки Китаю і масштаби його політики, яка призводить до ринкових диспропорцій, економічна агресія Китаю зараз загрожує не тільки економіці США, але і світовій економіці в цілому”, — вважає він. За версією Білого дому, КНР “схоже, проводить кампанію комерційного шпигунства проти американських компаній”, яка полягає, зокрема, в здійсненні “проникнень в інформаційні системи американських компаній з метою крадіжки їх об’єктів інтелектуальної власності”, а також подальшому “їх знеціненню та придбанні за значно зниженими цінами”.

У доповіді американська влада знову критикує Пекін за проведення, на їхню думку, “несправедливої торгової” політики. Документ узагальнює висловлені раніше американськими посадовцями звинувачення на адресу китайської влади.

Наварро розглядає “економічну агресію” китайського уряду в рамках таких широких категорій, як захист внутрішнього ринку для вітчизняних виробників, забезпечення контролю над природними ресурсами і прагнення до домінування в передових високотехнологічних галузях. Потім він перераховує більше 50 приписуваних КНР напрямків діяльності — від кіберворовства об’єктів інтелектуальної власності до блокування іноземного доступу до ключових сировинних матеріалів, доступним головним чином тільки в Китаї — за допомогою яких держава нібито досягає своїх цілей.

При цьому, як зазначають місцеві коментатори, доповідь Наварро “не пропонує новий політичний курс, а лише пред’являє претензії”. У ній не міститься “аналіз фактичних відомостей”, а просто наводяться матеріали, які нібито “підтверджують вже існуючу позицію”, зазначив представник вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Скотт Кеннеді. У Білому домі повідомили, що Наварро протягом багатьох місяців працював над документом, який перед публікацією був вивчений представниками інших держустанов. При цьому примітки з виносками, а також додатки складають більшу половину документа — 44 сторінки з 65-ти.

Як повідомляв УНН, Трамп пригрозив Китаю новими тарифами на 200 млрд доларів.

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