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США обвинили Китай в проведении политики экономической агрессии, которая угрожает миру

США обвинили Китай в проведении политики экономической агрессии, которая угрожает миру

Киев  •  УНН

 • 12765 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Соединенные Штаты обвинили власти Китая в проведении политики "экономической агрессии", которая угрожает миру. Такое утверждение содержится в опубликованном докладе Белого дома "Как экономическая агрессия Китая грозит технологиям и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов и всего мира". Автором документа выступил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNBC .

“Учитывая размер экономики Китая и масштабы его политики, приводящей к рыночным диспропорциям, экономическая агрессия Китая сейчас угрожает не только экономике США, но и мировой экономике в целом”, — полагает он. По версии Белого дома, КНР “похоже, проводит кампанию коммерческого шпионажа против американских компаний”, которая заключается, в частности, в осуществлении “проникновений в информационные системы американских компаний с целью кражи их объектов интеллектуальной собственности”, а также последующем “их обесценивании и приобретении по значительно сниженным ценам”.

В докладе американские власти вновь критикуют Пекин за проведение, по их мнению, “несправедливой торговой” политики. Документ обобщает высказанные ранее американскими должностными лицами обвинения в адрес китайских властей.

Наварро рассматривает “экономическую агрессию” китайского правительства в рамках таких широких категорий, как защита внутреннего рынка для отечественных производителей, обеспечение контроля над природными ресурсами и стремление к доминированию в передовых высокотехнологичных отраслях. Затем он перечисляет более 50 приписываемых КНР направлений деятельности — от киберворовства объектов интеллектуальной собственности до блокирования иностранного доступа к ключевым сырьевым материалам, доступным главным образом только в Китае — с помощью которых государство якобы достигает своих целей.

При этом, как отмечают местные комментаторы, доклад Наварро “не предлагает новый политический курс, а лишь предъявляет претензии”. В нем не содержится “анализа фактических сведений”, а просто приводятся материалы, которые якобы “подтверждают уже существующую позицию”, отметил представитель вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди. В Белом доме сообщили, что Наварро в течение многих месяцев работал над документом, который перед публикацией был изучен представителями других госучреждений. При этом примечания со сносками, а также приложения составляют большую половину документа — 44 страницы из 65-ти.

Как сообщал УНН, Трамп пригрозил Китая новыми тарифами на 200 млрд долларов.

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