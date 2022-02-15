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США звинувачують московських шпигунів у співпраці з російськомовними ЗМІ для поширення дезінформації про Україну — CNN

США звинувачують московських шпигунів у співпраці з російськомовними ЗМІ для поширення дезінформації про Україну — CNN

Київ • УНН

 • 19682 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. США вважають, що російські спецслужби тісно співпрацювали з редакцією п'яти російськомовних ЗМІ, щоб посилити громадську підтримку нового російського вторгнення в Україну, повідомили CNN американські офіційні особи, знайомі з оцінкою розвідки, передає УНН.

Цитата

"Офіцери російських внутрішніх та зовнішніх спецслужб, ФСБ та СЗР таємно підкидають у публікації статті, в яких звинувачують Захід у напруженості у відносинах із Росією через Україну, ставлять під сумнів легітимність українського уряду та кидають виклик прихильності США до своїх європейських союзників", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Основою передбачуваної пропагандистської схеми є "Фонд стратегічної культури", російський журнал, на який міністерство фінансів США наклало санкції у квітні минулого року за поширення дезінформації під час виборів у США у 2020 році, заявили офіційні особи.

Компанія з дезінформації "є основним вектором того, як російський уряд підтримуватиме внутрішню підтримку вторгнення в Україну, а також поширюватиме дезінформацію про операцію під хибним прапором", — розповів CNN офіційний представник США.

Офіційні особи США не представили дані, що лежать в основі звинувачень, і відмовилися описати, як отримано інформацію. Частина інформації підтверджується звітами із відкритих джерел, повідомляє CNN.

Додамо

Розкриття інформації є частиною зусиль адміністрації Байдена з розсекречення розвідданих, сподіваючись запобігти воєнним діям Росії в Україні, які, за словами держсекретаря Ентоні Блінкена та інших офіційних осіб США, можуть статися будь-коли.

Згідно з двома джерелами, знайомими з недавніми оцінками, Росія зосередила близько 130 000 військовослужбовців на кордоні з Україною.

Раніше Росія відкидала звинувачення США у поширенні Кремлем дезінформації.

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