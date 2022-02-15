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США обвиняют московских шпионов в сотрудничестве с русскоязычными СМИ для распространения дезинформации об Украине — CNN

США обвиняют московских шпионов в сотрудничестве с русскоязычными СМИ для распространения дезинформации об Украине — CNN

Киев • УНН

 • 19679 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. США считают, что российские спецслужбы тесно сотрудничали с редакцией пяти русскоязычных СМИ, чтобы усилить общественную поддержку нового российского вторжения в Украину, сообщили CNN американские официальные лица, знакомые с оценкой разведки, передает УНН.

Цитата

"Офицеры российских внутренних и внешних спецслужб, ФСБ и СВР тайно подбрасывают в публикации статьи, в которых обвиняют Запад в напряженности в отношениях с Россией через Украину, ставят под сомнение легитимность украинского правительства и бросают вызов приверженности США к своим европейским союзникам", — говорится в сообщении.

Детали

Основой предполагаемой пропагандистской схемы является "Фонд стратегической культуры", российский журнал, на который министерство финансов США наложило санкции в апреле прошлого года за распространение дезинформации во время выборов в США в 2020 году, заявили официальные лица.

Компания по дезинформации "является основным вектором того, как российское правительство будет поддерживать внутреннюю поддержку вторжения в Украину, а также распространять дезинформацию об операции под ложным флагом", — рассказал CNN официальный представитель США.

Официальные лица США не представили данные, что лежат в основе обвинений, и отказались описать, как получена информация. Часть информации подтверждается отчетами из открытых источников, сообщает CNN.

Добавим

Раскрытие информации является частью усилий администрации Байдена по рассекречиванию разведданных, надеясь предотвратить военные действия России в Украине, которые, по словам госсекретаря Энтони Блинкена и других официальных лиц США, могут произойти в любое время.

Согласно двум источникам, знакомым с недавними оценками, Россия сосредоточила около 130 000 военнослужащих на границе с Украиной.

Ранее Россия отвергала обвинения США в распространении Кремлем дезинформации.

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