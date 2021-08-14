США завдали авіаудару по формуваннях талібів в районі аеропорту Кандагара

Агентство посилаючись на джерело в спецслужбах Афганістану повідомило, що в результаті нальоту є вбиті і поранені.

Атака була завдана на підтримку урядових сил, що проводять оборону району.

Раніше афганські ВПС завдали ударів по військах талібів, що наступають на місто Мазарі-Шаріф - адміністративний центр північно-західній провінції Балх.

За інформацією іноземних ЗМІ, прихильники "Талібану" за останні кілька днів взяли під контроль 21 з 34 адміністративних центрів провінцій Афганістану. 14 серпня надійшло повідомлення про захоплення двох головних міст східних провінцій Пактіка і Кунар - Шаран (приблизно в 200 км від Кабула) і Асадабад. На думку аналітиків, в найближчі дні бойовики просунуться до столиці держави.