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США завдали авіаудару по формуваннях талібів в районі аеропорту Кандагара

США завдали авіаудару по формуваннях талібів в районі аеропорту Кандагара

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Літаки ВПС США завдали сьогодні ударів по позиціях формувань руху "Талібан" в районі аеропорту в місті Кандагар на півдні Афганістану. Про це УНН повідомляє з посиланням на агентство Аль-Джазіра.

Агентство посилаючись на джерело в спецслужбах Афганістану повідомило, що в результаті нальоту є вбиті і поранені.

Атака була завдана на підтримку урядових сил, що проводять оборону району.

Раніше афганські ВПС завдали ударів по військах талібів, що наступають на місто Мазарі-Шаріф - адміністративний центр північно-західній провінції Балх.

За інформацією іноземних ЗМІ, прихильники "Талібану" за останні кілька днів взяли під контроль 21 з 34 адміністративних центрів провінцій Афганістану. 14 серпня надійшло повідомлення про захоплення двох головних міст східних провінцій Пактіка і Кунар - Шаран (приблизно в 200 км від Кабула) і Асадабад. На думку аналітиків, в найближчі дні бойовики просунуться до столиці держави.

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