США застерегли інші країни від співпраці з РФ в оборонній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. США попередили уряди у всьому світі про ризик опинитися під санкціями за будь-які "значні угоди" з військовими Росії або військово-промисловим комплексом цієї країни. Про це на умовах анонімності заявили американські високопосадовці, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Ці попередження пролунали слідом за заявою державного департаменту США, що загроза застосування американських санкцій до оборонної промисловості Росії вже коштувала Москві близько 3 мільярдів доларів.
За словами американських чиновників, "великі країни" переосмислюють оборонні закупівлі в Росії внаслідок попередження, яке надіслала адміністрація президента США після публікації переліку російських оборонних і розвідувальних структур, що підпадають під американські санкції.
Високопосадовці, зокрема, підтвердили, що Туреччина, яка веде переговори щодо купівлі систем протиракетної оборони С-400 в Росії, є однією з країн, які отримали такі попередження. Туреччина заявила, що вона також аналізує можливість придбання альтернативних системи у союзників по НАТО.
Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков 21 лютого заявив, що Москву не турбують санкції США щодо російського ВПК. За його словами, Росія "намагається застрахувати ризики, пов’язані з випадками недобросовісної конкуренції з боку Сполучених Штатів на ринку військово-технічного співробітництва".