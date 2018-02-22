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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62597 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76315 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79054 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107187 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100338 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104532 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111511 просмотра

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США предостерегли другие страны от сотрудничества с РФ в оборонной сфере

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. США предупредили правительства во всем мире о риске оказаться под санкциями за любые "значительные соглашения" с военными России или военно-промышленным комплексом этой страны. Об этом на условиях анонимности заявили американские чиновники, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Эти предупреждения прозвучали вслед за заявлением государственного департамента США, что угроза применения американских санкций к оборонной промышленности России уже стоила Москве около 3 миллиардов долларов.

По словам американских чиновников, "большие страны" переосмысливают оборонные закупки в России в результате предупреждения, которое прислала администрация президента США после публикации перечня российских оборонных и разведывательных структур, подпадающих под американские санкции.

Чиновники, в частности, подтвердили, что Турция, которая ведет переговоры о покупке систем противоракетной обороны С-400 у России, является одной из стран, которые получили такие предупреждения. Турция заявила, что она также анализирует возможность приобретения альтернативных системы у союзников по НАТО.

Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 21 февраля заявил, что Москву не беспокоят санкции США в отношении российского ВПК. По его словам, Россия "пытается застраховать риски, связанные со случаями недобросовестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов на рынке военно-технического сотрудничества".

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