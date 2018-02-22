США предостерегли другие страны от сотрудничества с РФ в оборонной сфере

Эти предупреждения прозвучали вслед за заявлением государственного департамента США, что угроза применения американских санкций к оборонной промышленности России уже стоила Москве около 3 миллиардов долларов.

По словам американских чиновников, "большие страны" переосмысливают оборонные закупки в России в результате предупреждения, которое прислала администрация президента США после публикации перечня российских оборонных и разведывательных структур, подпадающих под американские санкции.

Чиновники, в частности, подтвердили, что Турция, которая ведет переговоры о покупке систем противоракетной обороны С-400 у России, является одной из стран, которые получили такие предупреждения. Турция заявила, что она также анализирует возможность приобретения альтернативных системы у союзников по НАТО.

Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 21 февраля заявил, что Москву не беспокоят санкции США в отношении российского ВПК. По его словам, Россия "пытается застраховать риски, связанные со случаями недобросовестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов на рынке военно-технического сотрудничества".