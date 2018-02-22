США предостерегли другие страны от сотрудничества с РФ в оборонной сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. США предупредили правительства во всем мире о риске оказаться под санкциями за любые "значительные соглашения" с военными России или военно-промышленным комплексом этой страны. Об этом на условиях анонимности заявили американские чиновники, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Эти предупреждения прозвучали вслед за заявлением государственного департамента США, что угроза применения американских санкций к оборонной промышленности России уже стоила Москве около 3 миллиардов долларов.
По словам американских чиновников, "большие страны" переосмысливают оборонные закупки в России в результате предупреждения, которое прислала администрация президента США после публикации перечня российских оборонных и разведывательных структур, подпадающих под американские санкции.
Чиновники, в частности, подтвердили, что Турция, которая ведет переговоры о покупке систем противоракетной обороны С-400 у России, является одной из стран, которые получили такие предупреждения. Турция заявила, что она также анализирует возможность приобретения альтернативных системы у союзников по НАТО.
Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 21 февраля заявил, что Москву не беспокоят санкции США в отношении российского ВПК. По его словам, Россия "пытается застраховать риски, связанные со случаями недобросовестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов на рынке военно-технического сотрудничества".