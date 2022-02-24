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США запровадили санкції проти міністра оборони Білорусі та інших за підтримку російського вторгнення

США запровадили санкції проти міністра оборони Білорусі та інших за підтримку російського вторгнення

Київ • УНН

 • 188443 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністерство фінансів США в четвер оголосило про санкції проти 24 білоруських фізичних та юридичних осіб, включаючи міністра оборони, через їхню "підтримку та сприяння" вторгненню Росії в Україну. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

Адміністрація Байдена заявила, що Мінськ зіткнеться з "швидкими та рішучими" санкціями, якщо дозволить Росії атакувати Україну з її території.

Серед тих, хто потрапив під санкції у четвер, два білоруські державні банки — "Белінвестбанк" та "Банк Дабрабут", а також міністр оборони Білорусі Віктор Геннадійович Хренін та держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Григорович Вольфович.

"Вже пожертвувавши своєю легітимністю задля придушення демократичних устремлінь білоруського народу, режим Лукашенка тепер ставить під загрозу суверенітет Білорусі, підтримуючи подальше вторгнення Росії в Україну", — йдеться у заяві міністра фінансів Джанет Йеллен.

"Міністерство фінансів продовжує підривати військові та фінансові можливості Білорусі за допомогою цілеспрямованих санкцій. Крім того, через взаємозв'язок між двома країнами дії Мінфіну, вжиті сьогодні проти Росії, також завдадуть серйозних економічних збитків режиму Лукашенка", — сказала Йеллен.

Додамо

Президент Росії Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову у четвер, повідомляє білоруське державне інформаційне агентство Белта. Про деталі розмови наразі невідомо.

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