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США ввели санкции против министра обороны Беларуси и других за поддержку российского вторжения

США ввели санкции против министра обороны Беларуси и других за поддержку российского вторжения

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министерство финансов США в четверг объявило о санкциях против 24 белорусских физических и юридических лиц, включая министра обороны, из-за их "поддержки и содействия" вторжению России в Украину. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Администрация Байдена заявила, что Минск столкнется с "быстрыми и решительными" санкциями, если позволит России атаковать Украину с ее территории.

Среди тех, кто попал под санкции в четверг, два белорусских государственных банка — "Белинвестбанк" и "Банк Дабрабут", а также министр обороны Беларуси Виктор Геннадьевич Хренин и госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Григорьевич Вольфович.

"Уже пожертвовав своей легитимностью для подавления демократических устремлений белорусского народа, режим Лукашенко теперь ставит под угрозу суверенитет Беларуси, поддерживая дальнейшее вторжение России в Украину", — говорится в заявлении министра финансов Джанет Йеллен.

"Министерство финансов продолжает подрывать военные и финансовые возможности Беларуси с помощью целенаправленных санкций. Кроме того, из-за взаимосвязи между двумя странами действия Минфина, предпринятые сегодня против России, также нанесут серьезный экономический ущерб режиму Лукашенко", - сказала Йеллен.

Добавим

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в четверг, сообщает белорусское государственное информационное агентство Белта. О деталях разговора пока неизвестно.

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