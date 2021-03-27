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США запропонували допомогу Єгипту через блокування Суецького канала судном

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Влада США запропонувала Єгипту допомогу в вирішенні проблеми з сівшим на мілину контейнеровозом Ever Given в Суецькому каналі. Вашингтон і Каїр ведуть переговори про те, як саме може допомогти американська сторона, повідомила глава прес-служби Білого дому Дженніфер Псакі в п'ятницю, 26 березня, передає УНН.

Цитата

“Ми уважно стежимо за ситуацією”, — додала вона.

На місце інциденту не пізніше 27 березня попрямує група фахівців з поглиблювальних робіт Військово-морських сил Сполучених Штатів, відзначає телеканал CNN з посиланням на неназваних співрозмовників в міністерстві оборони США.

Ситуація в Суецькому каналі

Надвеликий контейнеровоз Ever Given цього тижня сів на мілину в південній частині Суецького каналу і заблокував рух по ньому в обидві сторони. Станом на п’ятницю, 26 березня, рух каналом досі заблоковано.

Суецький канал є головним маршрутом для постачання нафти з Близького Сходу до Європи і США — щодня через нього проходить близько 600 тис. барелів сирої нафти. Назад по каналу йдуть мазут і нафта (нафтопродукт, який використовується для виробництва бензину, дизпалива, лакокрасок і пластмас).

Ever Given довжиною з чотири футбольні поля (400 метрів) — це один з найбільших вантажних океанських транспортів у світі.
200 000-тонне судно може перевозити 20 тис. контейнерів за раз.

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