США запропонували допомогу Єгипту через блокування Суецького канала судном

Цитата

“Ми уважно стежимо за ситуацією”, — додала вона.

На місце інциденту не пізніше 27 березня попрямує група фахівців з поглиблювальних робіт Військово-морських сил Сполучених Штатів, відзначає телеканал CNN з посиланням на неназваних співрозмовників в міністерстві оборони США.

Ситуація в Суецькому каналі

Надвеликий контейнеровоз Ever Given цього тижня сів на мілину в південній частині Суецького каналу і заблокував рух по ньому в обидві сторони. Станом на п’ятницю, 26 березня, рух каналом досі заблоковано.

Суецький канал є головним маршрутом для постачання нафти з Близького Сходу до Європи і США — щодня через нього проходить близько 600 тис. барелів сирої нафти. Назад по каналу йдуть мазут і нафта (нафтопродукт, який використовується для виробництва бензину, дизпалива, лакокрасок і пластмас).

Ever Given довжиною з чотири футбольні поля (400 метрів) — це один з найбільших вантажних океанських транспортів у світі.

200 000-тонне судно може перевозити 20 тис. контейнерів за раз.