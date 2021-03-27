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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42705 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60938 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107383 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143171 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194744 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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США предложили помощь Египту из-за блокировки Суэцкого канала судном

США предложили помощь Египту из-за блокировки Суэцкого канала судном

Киев  •  УНН

 • 11458 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Власти США предложили Египту помощь в решении проблемы с севшим на мель контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале. Вашингтон и Каир ведут переговоры о том, как может помочь американская сторона, сообщила глава пресс-службы Белого дома Псаки в пятницу, 26 марта, передает УНН.

Цитата

“Мы внимательно следим за ситуацией”, — добавила она.

На место инцидента не позднее 27 марта направится группа специалистов по углубляющих работ Военно-морских сил Соединенных Штатов, отмечает телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников в министерстве обороны США.

Ситуация в Суэцком канале

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given на этой неделе сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по нему в обе стороны. По состоянию на пятницу, 26 марта, движение каналом до сих пор заблокирован.

Суэцкий канал является главным маршрутом для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США — ежедневно через него проходит около 600 тыс. баррелей сырой нефти. Назад по каналу идут мазут и нефть (нефтепродукт, который используется для производства бензина, дизтоплива, лакокрасок и пластмасс).

Ever Given длиной с четыре футбольных поля (400 метров) — это один из крупнейших грузовых океанских транспортов в мире.

200 тыс. -тонное судно может перевозить 20 тыс. контейнеров за раз.

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