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США занепокоєні можливою причетністю КНДР до виготовлення хімзброї у Сирії

США занепокоєні можливою причетністю КНДР до виготовлення хімзброї у Сирії

Київ • УНН

 • 8525 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Вашингтон занепокоєний можливою причетністю КНДР до поставок матеріалів для виготовлення режимом Асада хімічної зброї в Сирії. Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Держдепу США Хізер Нойєрт, передає УНН.

"Те, через що Сполучені Штати вже давно непокоїлися, полягає в тому, що Північна Корея, особливо коли Північна Корея стає більш відчайдушною, шукає різні, креативні і жахливі способи спробувати заробити гроші для фінансування свого злочинного режиму. І коли я кажу про злочинний режим, я маю на увазі їх незаконні ядерну програму і програму щодо балістичних ракет. Якщо вони продають товари, матеріали, як би ви не називали, в Сирію, це показує порочність цього режиму. Саме тому ми так твердо відстоюємо нашу політику денуклеаризації з боку цієї адміністрації та від імені всього світу", - сказала вона.

Додамо, напередодні The New York Times, посилаючись на доповідь ООН за підсумками розслідування, заявили, що Північна Корея поставляла до Сирії компоненти, які могли бути використані в або для виготовлення хімічної зброї.

Нагадаємо, США підготували "найбільший в історії" пакет санкцій проти КНДР.

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