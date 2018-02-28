США обеспокоены возможной причастностью КНДР к изготовлению химоружия в Сирии

"То, о чем Соединенные Штаты уже давно беспокоились, заключается в том, что Северная Корея, особенно когда Северная Корея становится более отчаянной, ищет разные, креативные и ужасные способы попытаться заработать деньги для финансирования своего преступного режима. И когда я говорю о преступном режиме, я имею в виду их незаконные ядерную программу и программу по баллистическим ракетам. Если они продают товары, материалы, как бы вы ни называли, в Сирию, это показывает порочность этого режима. Именно поэтому мы так твердо отстаиваем нашу политику денуклеаризации со стороны этой администрации и от имени всего мира", - сказала она.

Добавим, накануне The New York Times, ссылаясь на доклад ООН по итогам расследования, заявили, что Северная Корея поставляла в Сирию компоненты, которые могли быть использованы в или для изготовления химического оружия.

Напомним, США подготовили "крупнейший в истории" пакет санкций против КНДР.