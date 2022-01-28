США закликають Китай використати вплив на Москву заради України

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Так, міністр закордонних справ Китаю Ван І говорив по телефону з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і Пекін заявив, що хоче, щоб всі сторони зберігали спокій і "утримувалися від дій, які посилюють напруженість і роздувають кризу".

Блінкен підкреслив, що напруженість повинна бути знижена, і попередив про ризики для безпеки та економіки від будь-якої російської агресії, повідомили в Держдепартаменті.

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Заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд пізніше заявила, що послання США Пекіну були гранично ясними, зазначає Reuters.

"Ми закликаємо Пекін використовувати свій вплив на Москву, щоб закликати її до дипломатії, тому що якщо в Україні почнеться конфлікт, це не буде добре і для Китаю... Це матиме значні наслідки для світової економіки. Буде значний вплив на енергетичну сферу", - сказала Нуланд на пресконференції в Держдепартаменті.

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що "перевірене часом олімпійське перемир'я" на час зимових ігор в Пекіні, які почнуться 4 лютого, почнеться з 28 січня.

Думка експертів

Старший дипломат США по Азії при Бараку Обамі Деніел Рассел зазначив, що хоча Китай не може бути радий можливості вторгнення в Україну напередодні Олімпійських ігор "Ван І вважав за краще захищати "законні інтереси безпеки" Росії, а не пропонувати будь-яку підтримку Блінкену".

Бонні Глейзер з Фонду Маршалла назвала "малоймовірним", що США "зможуть залучити Китай на свій бік по Україні".

"Пекін не схвалить застосування сили, але він з розумінням ставиться до російських поглядів на НАТО. І справа не тільки в Олімпіаді", - зазначає Глейзер.

Якщо США і Європейський Союз введуть санкції проти Росії "Китай, швидше за все, зробить кроки, щоб пом'якшити їх вплив", вважає вона.

"Я не бачу тут великого простору для співпраці між США і Китаєм, на жаль... США доведеться закрити двері для майбутнього розширення НАТО, щоб Китай зміг приєднатися до них, а секретар Блінкен вже заявив, що це не має сенсу", - вважає аналітик Rand Corporation Дерек Гроссман.

Додамо

Агентство Bloomberg на минулих вихідних повідомило ,що голова КНР Сі Цзіньпін міг просити Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади, яка пройде в столиці Китаю з 4 по 20 лютого.

Однак пізніше цю новину спростували в Кремлі.

Доповнення

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.