США призывают Китай использовать влияние на Москву ради Украины

Детали

Так, министр иностранных дел Китая Ван И говорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и Пекин заявил, что хочет, чтобы все стороны сохраняли спокойствие и "воздерживались от действий, которые усиливают напряженность и раздувают кризис".

Блинкен подчеркнул, что напряженность должна быть снижена, и предупредил о рисках для безопасности и экономики от любой российской агрессии, сообщили в Госдепартаменте.

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд позже заявила, что послания США Пекину были предельно ясными, отмечает Reuters.

"Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать ее к дипломатии, потому что если в Украине начнется конфликт, это не будет хорошо и для Китая… Это будет иметь значительные последствия для мировой экономики. Будет значительное влияние на энергетическую сферу", - сказала Нуланд на пресс-конференции в Госдепартаменте.

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что "проверенное временем олимпийское перемирие" на время зимних игр в Пекине, которые начнутся 4 февраля, начнется с 28 января.

Мнение экспертов

Старший дипломат США по Азии при Бараке Обаме Дэниел Рассел отметил, что хотя Китай не может быть рад возможности вторжения в Украину накануне Олимпийских игр, "Ван И предпочел защищать "законные интересы безопасности" России, а не предлагать какую-либо поддержку Блинкену".

Бонни Глейзер из фонда Маршалла назвала "маловероятным", что США «смогут привлечь Китай на свою сторону по Украине".

“Пекин не одобрит применение силы, но он с пониманием относится к российским взглядам на НАТО. И дело не только в Олимпиаде", - отмечает Глейзер.

Если США и Европейский Союз введут санкции против России, "Китай, скорее всего, предпримет шаги, чтобы смягчить их воздействие", считает она.

"Я не вижу здесь большого пространства для сотрудничества между США и Китаем, к сожалению... США придется закрыть дверь для будущего расширения НАТО, чтобы Китай смог присоединиться к ним, а секретарь Блинкен уже заявил, что это не имеет смысла", - считает аналитик Rand Corporation Дерек Гроссман.

Добавим

Агентство Bloomberg на прошлых выходных сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля.

Однако позже эту новость опровергли в Кремле.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.