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США призывают Китай использовать влияние на Москву ради Украины

США призывают Китай использовать влияние на Москву ради Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Соединенные Штаты в четверг призвали Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы настоять на дипломатическом решении кризиса вокруг границ Украин, но эксперты сомневаются, что Пекин поддержит Вашингтон в противостоянии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Так, министр иностранных дел Китая Ван И говорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и Пекин заявил, что хочет, чтобы все стороны сохраняли спокойствие и "воздерживались от действий, которые усиливают напряженность и раздувают кризис".

Блинкен подчеркнул, что напряженность должна быть снижена, и предупредил о рисках для безопасности и экономики от любой российской агрессии, сообщили в Госдепартаменте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вторжение России может произойти до середины февраля, что расстроит Китай из-за проведения Олимпиады - дипломат США

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд позже заявила, что послания США Пекину были предельно ясными, отмечает Reuters.

"Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать ее к дипломатии, потому что если в Украине начнется конфликт, это не будет хорошо и для Китая… Это будет иметь значительные последствия для мировой экономики. Будет значительное влияние на энергетическую сферу", - сказала Нуланд на пресс-конференции в Госдепартаменте.

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что "проверенное временем олимпийское перемирие" на время зимних игр в Пекине, которые начнутся 4 февраля, начнется с 28 января.

Мнение экспертов

Старший дипломат США по Азии при Бараке Обаме Дэниел Рассел отметил, что хотя Китай не может быть рад возможности вторжения в Украину накануне Олимпийских игр, "Ван И предпочел защищать "законные интересы безопасности" России, а не предлагать какую-либо поддержку Блинкену".

Бонни Глейзер из фонда Маршалла назвала "маловероятным", что США «смогут привлечь Китай на свою сторону по Украине".

“Пекин не одобрит применение силы, но он с пониманием относится к российским взглядам на НАТО. И дело не только в Олимпиаде", - отмечает Глейзер.

Если США и Европейский Союз введут санкции против России, "Китай, скорее всего, предпримет шаги, чтобы смягчить их воздействие", считает она.

"Я не вижу здесь большого пространства для сотрудничества между США и Китаем, к сожалению... США придется закрыть дверь для будущего расширения НАТО, чтобы Китай смог присоединиться к ним, а секретарь Блинкен уже заявил, что это не имеет смысла", - считает аналитик Rand Corporation Дерек Гроссман.

Добавим

Агентство Bloomberg на прошлых выходных сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля.

Однако позже эту новость опровергли в Кремле.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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