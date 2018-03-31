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США закликали скасувати "каральний закон" про е-декларування активістів

США закликали скасувати "каральний закон" про е-декларування активістів

Київ • УНН

 • 16419 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Державний департамент США настійно рекомендує уряду України скасувати законодавчі вимоги про електронне декларування доходів активістів і членів неурядових організацій та надати тимчасову амністію для тих, хто не подасть декларації у встановлені терміни. Про це йдеться в заяві офіційного представника держдепу США Хізер Нойєрт, передає УНН.

"Сполучені Штати рішуче рекомендують уряду України скасувати законодавство, яке вимагає оприлюднення своїх активів від громадянського суспільства і міжнародних членів наглядових рад державних підприємств. Система декларування активів в Україні повинна забезпечити відповідальність державних службовців, а не для того, щоб створювати зайві обтяження або тиск на громадянське суспільство", - йдеться в заяві.

"Цей каральний закон стосується тих самих людей, які прагнуть підвищити прозорість і підзвітність в Україні, виконуючи обіцянки Євромайдану і реалізовуючи прагнення українського народу до демократичної країни, що керується верховенством закону. Ми закликаємо український уряд невідкладно скасувати вимоги щодо декларування активів відповідно до рекомендацій Венеційської комісії і, тим часом, надати тимчасову амністію для тих, хто не подасть декларації у встановлені терміни", - додали в держдепі.

Нагадаємо, посли країн G7 закликали Верховну Раду якомога швидше знайти законодавче рішення, яке скасовує вимоги е-декларування для антикорупціонерів відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, або відтерміновує їх.

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