США призвали отменить "карательный закон" об э-декларировании активистов

"Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить законодательство, требующее обнародованния своих активов от гражданского общества и международных членов наблюдательных советов государственных предприятий. Система декларирования активов в Украине должна обеспечить ответственность государственных служащих, а не для того, чтобы создавать лишние обременения или давление на гражданское общество", - говорится в заявлении.

"Этот карательный закон касается тех самых людей, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания Евромайдана и реализовывая стремления украинского народа к демократической стране, руководствующейся верховенством закона. Мы настоятельно призываем украинское правительство безотлагательно отменить требования относительно декларирования активов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и, тем временем, предоставить временную амнистию для тех, кто не подаст декларации в установленные сроки", - добавили в госдепе.

Напомним, послы стран G7 призвали Верховную Раду как можно быстрее найти законодательное решение, которое отменяет требования э-декларирования для антикоррупционеров в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, или откладывает их действие.