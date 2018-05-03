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США закликали окупантів у Криму звільнити політв'язня Балуха

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Державний департамент США закликав російську окупаційну владу в Криму звільнити політв'язня Володимира Балуха, який голодує вже більше місяця. Про це заявила офіційний представник держдепу США Хізер Нойєрт у Twitter, передає УНН.

США закликали окупантів у Криму звільнити політв'язня Балуха

"Російська окупаційна влада в Криму повинна звільнити політв'язня Володимира Балуха, який голодує 43 дні. Неприйнятно, що Росія ув'язнила громадянина України за вивішування українського прапора в Криму і відмовляє йому у медичному обслуговуванні", - заявила представник держдепу США.

Раніше призначений уповноваженим у справах кримських політв'язнів Ахтем Чийгоз заявив, що Балух дотримується голодування 43 дні та припиняти його не планує.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня.

Після анексії Криму Балух вивісив у дворі свого будинку український прапор. ФСБ РФ затримала активіста 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе активіст, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Українець свою провину не визнав.

Активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

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