США призвали оккупантов в Крыму освободить политзаключенного Балуха

"Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политзаключенного Владимира Балуха, который голодает 43 дня. Неприемлемо, что Россия заключила в тюрьму гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и отказывает ему в медицинском обслуживании", - заявила представитель госдепа США.

Ранее назначенный уполномоченным по делам крымских политзаключенных Ахтем Чийгоз заявил, что Балух придерживается голодовки 43 дня и прекращать ее не планирует.

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта.

После аннексии Крыма Балух вывесил во дворе своего дома украинский флаг. ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Украинец свою вину не признал.

Активиста приговорили к 3 годам и 5 месяцям лишения свободы в колонии-поселении.