США закликали Іран припинити поставки озброєння хуситам після обстрілу Ер-Ріяду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. США рішуче засуджують ракетний обстріл столиці Саудівської Аравії єменськими повстанцями-хуситами, котрі, за інформацією Вашингтона, отримують зброю з Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми як і раніше глибоко стурбовані агресивними діями хуситів, котрі отримують від Ірану сучасне озброєння, що становить загрозу для регіонально безпеки та сприяє продовженню конфлікту в Ємені. Сполучені Штати закликають Корпус „варти ісламської революції“ припинити поставки хуситам, що дозволяє їм проявляти агресію у відношенні до сусіднього Ємену та Саудівської Аравії”, — заявила начальник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт.
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Вона також вказує на те, що стабільності у Ємені можна буде досягнути тільки завдяки політичному рішенню.
“Ми закликаємо усі сторони негайно припинити бойові дії”, — резюмувала Науерт.
Нагадуємо, у вівторок, 19 грудня, ВПО Саудівської Аравії перехопила балістичну ракету, направлену на Ер-Ріяд.