США призвали Иран прекратить поставки вооружения хусит после обстрела Эр-Рияда

“Мы по-прежнему глубоко обеспокоены агрессивными действиями хуситов, которые получают от Ирана современное вооружение, что представляет угрозу для региональной и способствует продлению конфликта в Йемене. Соединенные Штаты призывают Корпус „стражей исламской революции“ прекратить поставки хуситам, позволяющие им проявлять агрессию в отношении соседнего Йемена и Саудовской Аравии”, — заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт.

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Она также указывает на то, что стабильности в Йемене можно будет достичь только благодаря политическому решению.

“Мы призываем все стороны немедленно прекратить боевые действия”, — резюмировала Науерт.

Напоминаем, во вторник, 19 декабря, ВПО Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракету , направленную на Эр-Рияд.