США призвали Иран прекратить поставки вооружения хусит после обстрела Эр-Рияда
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. США решительно осуждают ракетный обстрел столицы Саудовской Аравии йеменскими повстанцами-хуситами, которые, по информации Вашингтона, получают оружие из Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мы по-прежнему глубоко обеспокоены агрессивными действиями хуситов, которые получают от Ирана современное вооружение, что представляет угрозу для региональной и способствует продлению конфликта в Йемене. Соединенные Штаты призывают Корпус „стражей исламской революции“ прекратить поставки хуситам, позволяющие им проявлять агрессию в отношении соседнего Йемена и Саудовской Аравии”, — заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт.
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Она также указывает на то, что стабильности в Йемене можно будет достичь только благодаря политическому решению.
“Мы призываем все стороны немедленно прекратить боевые действия”, — резюмировала Науерт.
Напоминаем, во вторник, 19 декабря, ВПО Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракету , направленную на Эр-Рияд.