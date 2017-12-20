США призвали Иран прекратить поставки вооружения хусит после обстрела Эр-Рияда

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 81203 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 95445 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 97842 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 111835 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101807 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105201 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112168 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117157 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122961 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134590 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США призвали Иран прекратить поставки вооружения хусит после обстрела Эр-Рияда

США призвали Иран прекратить поставки вооружения хусит после обстрела Эр-Рияда

Киев  •  УНН

 • 8167 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. США решительно осуждают ракетный обстрел столицы Саудовской Аравии йеменскими повстанцами-хуситами, которые, по информации Вашингтона, получают оружие из Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы по-прежнему глубоко обеспокоены агрессивными действиями хуситов, которые получают от Ирана современное вооружение, что представляет угрозу для региональной и способствует продлению конфликта в Йемене. Соединенные Штаты призывают Корпус „стражей исламской революции“ прекратить поставки хуситам, позволяющие им проявлять агрессию в отношении соседнего Йемена и Саудовской Аравии”, — заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт.

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Она также указывает на то, что стабильности в Йемене можно будет достичь только благодаря политическому решению.

“Мы призываем все стороны немедленно прекратить боевые действия”, — резюмировала Науерт.

Напоминаем, во вторник, 19 декабря, ВПО Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракету , направленную на Эр-Рияд.

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