США з союзниками не вирішили, де судити іноземних бойовиків, які воювали у Сирії

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Вашингтон і його союзники не досягли остаточної домовленості щодо можливості вивезення взятих у полон в Сирії іноземних бойовиків для проведення суду над ними на батьківщині. Про це у вівторок заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс журналістам, які супроводжують його в поїздці Європою, інформує УНН з посиланням на Reuters.