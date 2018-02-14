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США з союзниками не вирішили, де судити іноземних бойовиків, які воювали у Сирії

США з союзниками не вирішили, де судити іноземних бойовиків, які воювали у Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Вашингтон і його союзники не досягли остаточної домовленості щодо можливості вивезення взятих у полон в Сирії іноземних бойовиків для проведення суду над ними на батьківщині. Про це у вівторок заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс журналістам, які супроводжують його в поїздці Європою, інформує УНН з посиланням на Reuters.

“Остаточно це ще не вирішено, питання опрацьовується”, — наводить агентство Reuters слова Меттіса щодо римських закритих дискусій з цього приводу з главами військових відомств держав, які є союзниками Вашингтона.

Агентство The Associated Press також наводить таку цитату глави Пентагону: “У нас вже скупчилися сотні ув’язнених”. “Важливо, щоб країни, звідки вони приїхали, взяли на себе відповідальність за них, — додав він. — Є десятки дипломатичних, юридичних та інших способів, якими вони можуть це зробити. Але головне, ми не хочемо їх повернення на вулиці (мова йде про бойовиків — Ред.)”.

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У неділю заступник помічника глави Пентагону з міжнародної безпеки Кетрін Уілбергер заявила, що Меттіс під час турне країнами Європи обговорить з союзниками Вашингтона можливість депортації іноземних бойовиків, що воювали в Сирії, у рідні для них держави з метою суду. За словами Уілбергер, Вашингтон розраховує, що зазначені екстремісти “повернуться до своїх країн для розглядів”.

За оцінками Уілбергер, до теперішнього часу підрозділи збройної коаліції “Сили демократичної Сирії” (СДС), що користуються підтримкою США, взяли під варту тисячі бойовиків терористичного угрупування “Ісламська держава”, в тому числі сотні прибулих з інших країн. СДС зараз в середньому затримують по 40 бойовиків в день.

АР зазначає, що більшість держав не хочуть приймати своїх громадян, які воювали на стороні ІД в Сирії, якщо тільки не є докази їх причетності до злочинів. Зібрати такі докази в умовах бойових дій дуже важко.

Як раніше повідомляв УНН, бійці спецназу США проводять у Сирії пошукову операцію, намагаючись виявити місця поховань останків громадян західних країн, включаючи американців, які були взяті в полон і вбиті бойовиками терористичного угрупування “Ісламська держава”.

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