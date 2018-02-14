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США с союзниками не решили, где судить иностранных боевиков, воевавших в Сирии

США с союзниками не решили, где судить иностранных боевиков, воевавших в Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вашингтон и его союзники не достигли окончательной договоренности о возможности вывоза взятых в плен в Сирии иностранных боевиков для проведения суда над ними на родине. Об этом во вторник заявил министр обороны США Джеймс Мэттис журналистам, сопровождающим его в поездке по Европе, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

“Окончательно это не решено, вопрос прорабатывается”, — приводит агентство Reuters слова Мэттиса относительно состоявшихся в Риме закрытых дискуссий на этот счет с главами военных ведомств государств, являющихся союзниками Вашингтона.

Агентство The Associated Press также приводит следующую цитату главы Пентагона: “У нас уже скопились сотни заключенных”. “Важно, чтобы страны, откуда они приехали, взяли на себя ответственность за них, — добавил он. — Есть десятки дипломатических, юридических и других способов, которыми они могут это сделать. Но главное, мы не хотим их возвращения на улице (речь идет о боевиках — Ред.)”.

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В воскресенье заместитель помощника главы Пентагона по международной безопасности Кэтрин Уилбэргер заявила, что Мэттис во время турне по странам Европы обсудит с союзниками Вашингтона возможность депортации воевавших в Сирии иностранных боевиков в родные для них государства с целью суда. По словам Уилбэргер, Вашингтон рассчитывает, что указанные экстремисты “вернутся в свои страны для разбирательств”.

По оценкам Уилбергер, до настоящего времени подразделения вооруженной коалиции “Силы демократической Сирии” (СДС), пользующихся поддержкой США, взяли под стражу тысячи боевиков террористической группировки “Исламское государство”, в том числе сотни прибывших из других стран. СДС сейчас в среднем задерживают по 40 боевиков в день.

АР отмечает, что большинство государств не хотят принимать своих граждан, воевавших на стороне ИГ в Сирии, если только не имеются доказательства их причастности к преступлениям. Собрать такие улики в условиях боевых действий очень трудно.

Как ранее сообщал УНН, бойцы спецназа США проводят в Сирии поисковую операцию, пытаясь выявить места захоронений останков граждан западных стран, включая американцев, которые были взяты в плен и убиты боевиками террористической группировки “Исламское государство”.

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