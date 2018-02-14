США с союзниками не решили, где судить иностранных боевиков, воевавших в Сирии

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вашингтон и его союзники не достигли окончательной договоренности о возможности вывоза взятых в плен в Сирии иностранных боевиков для проведения суда над ними на родине. Об этом во вторник заявил министр обороны США Джеймс Мэттис журналистам, сопровождающим его в поездке по Европе, информирует УНН со ссылкой на Reuters.