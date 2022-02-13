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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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США, Японія та Південна Корея зустрілися на Гаваях, щоб обговорити питання Північної Кореї

США, Японія та Південна Корея зустрілися на Гаваях, щоб обговорити питання Північної Кореї

Київ • УНН

 • 28359 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся зі своїми японськими та південнокорейськими колегами в суботу на Гаваях, щоб обговорити загрозу, яку представляє Північна Корея з ядерною зброєю після того, як Пхеньян розпочав рік із серії ракетних випробувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

На прес-конференції після зустрічі Блінкен заявив, що Північна Корея «перебуває у фазі провокації», і ці три країни засудили нещодавні запуски ракет .

"Ми абсолютно єдині в нашому підході, у нашій рішучості", - сказав Блінкен після переговорів з міністром закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші і міністром закордонних справ Південної Кореї Чон Ей Йоном.

Він сказав, що країни «дуже ретельно консультуються» щодо подальших кроків, які вони можуть зробити у відповідь на Північну Корею, але не надав конкретики.

Ці троє опублікували спільну заяву, в якій закликали Північну Корею до діалогу та припинити свою «незаконну діяльність».

Багато хто розглядає випробування ракет як спробу тиснути на адміністрацію президента Джо Байдена з метою пом’якшення санкцій. Сама ж адміністрація не виявила бажання робити це без значних скорочень ядерної програми Півночі, але запропонувала відкриті переговори.

Північна Корея відхилила пропозиції США відновити дипломатію, заявивши, що не повернеться до переговорів, якщо Вашингтон не відмовиться від ворожої, за його словами, політики.

Додамо

Спочатку Рада Безпеки ООН ввела санкції проти Північної Кореї після її першого ядерного випробування в 2006 році. Це посилило їх у відповідь на подальші ядерні випробування та дедалі складніші ядерні та балістичні ракетні програми країни.

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