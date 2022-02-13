США, Японія та Південна Корея зустрілися на Гаваях, щоб обговорити питання Північної Кореї

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся зі своїми японськими та південнокорейськими колегами в суботу на Гаваях, щоб обговорити загрозу, яку представляє Північна Корея з ядерною зброєю після того, як Пхеньян розпочав рік із серії ракетних випробувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.