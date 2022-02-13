США, Япония и Южная Корея встретились на Гавайях, чтобы обсудить вопросы Северной Кореи

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился со своими японскими и южнокорейскими коллегами в субботу на Гавайях, чтобы обсудить угрозу, которую представляет Северная Корея с ядерным оружием после того, как Пхеньян начал год с серии ракетных испытаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.