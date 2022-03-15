США ввели нові санкції проти Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У вівторок Сполучені Штати ввели нові санкції щодо правителя Білорусі Олександра Лукашенка, який вступив у союз із Росією у її війні проти України. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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Санкції були застосовані до Лукашенка, а також його дружини Галини. Вони заблокують їхню власність та інтереси у Сполучених Штатах та заборонять американцям укладати з ними угоди.
"Сьогоднішні санкції показують, що Сполучені Штати й надалі накладатимуть конкретні та серйозні обмеження на тих, хто займається корупцією або пов'язаний із грубими порушеннями прав людини, - заявила директор Управління з контролю за іноземними активами Андреа Гакі. - Ми засуджуємо атаки Росії на гуманітарні коридори в Україні та закликаємо Росію припинити неспровоковану та жорстоку війну проти України".
Додамо
Раніше США застосовували санкції до членів сім'ї Лукашенка у грудні після міграційної кризи на кордоні Білорусі з Польщею, що призвело до звинувачень у порушенні прав людини.
Раніше США також застосовували до Білорусі санкції за її роль у вторгненні Росії в Україну, включаючи поширення політики експортного контролю на Білорусь та запобігання витоку технологій та програмного забезпечення в Росію через країну.
Крім Лукашенка, США підозрюють чотирьох громадян РБ, причетних до смерті Сергія Магнітського, який загинув за підозрілих обставин у 2009 році.