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США ввели новые санкции против Лукашенко

США ввели новые санкции против Лукашенко

Киев • УНН

 • 119378 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Во вторник Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении правителя Беларуси Александра Лукашенко, вступившего в союз с Россией в ее войне против Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Санкции были применены к Лукашенко, а также его жене Галине. Они заблокируют их собственность и интересы в Соединенных Штатах и запретят американцам заключать с ними сделки.

"Сегодняшние санкции показывают, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут налагать конкретные и серьезные ограничения на тех, кто занимается коррупцией или связан с грубыми нарушениями прав человека, - заявила директор Управления по контролю за иностранными активами Андреа Гаки. - Мы осуждаем атаки России на гуманитарные коридоры в Украине и призываем Россию прекратить неспровоцированную и жестокую войну против Украины".

Добавим

Ранее США применяли санкции к членам семьи Лукашенко в декабре после миграционного кризиса на границе Беларуси с Польшей, что привело к обвинениям в нарушении прав человека.

Ранее США также применяли по отношению к Беларуси санкции за ее роль во вторжении России в Украину, включая распространение политики экспортного контроля на Беларусь и предотвращение утечки технологий и программного обеспечения в Россию через страну.

Кроме Лукашенко, США подозревают четырех граждан РБ, причастных к смерти Сергея Магнитского, который погиб при подозрительных обстоятельствах в 2009 году.

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