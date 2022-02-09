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США вважають навчання Росії та Білорусі ескалацією ситуації навколо України

США вважають навчання Росії та Білорусі ескалацією ситуації навколо України

Київ • УНН

 • 17764 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У США вважають проведення військових навчань Росією і Білоруссю діями, які спрямовані на ескалацію ситуації навколо України. Про це під час брифінгу заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає УНН.

Цитата

“Якщо поглянути на підготовку до даних військових навчань, ми сприймаємо це, звичайно, швидше, як дії, спрямовані на ескалацію, а не на деескалацію", - заявила Псакі.

Деталі

За словами прессекретаря Білого Дому, США стурбовані військовими навчаннями, ініційованими Білоруссю і Росією. Однак Псакі додала, що не стала передбачати, що це означає з точки зору вторгнення. За її версією, Росія "не зробила кроків з деескалації".

Додамо

Як писав УНН, у четвер Росія починає активну фазу широкомасштабних військових навчань у Білорусі, демонструючи силу, яка показує, як посилення контролю Москви над Мінськом розширило її можливості протистояння із Заходом через Україну.

Контекст

З військової точки зору, розгортання створює новий фронт для занепокоєння України і скорочує сили Києва навколо довгого кордону з Білоруссю, заявив директор з досліджень в галузі міжнародної безпеки аналітичного центру RUSI в Лондоні Ніл Мелвін.

Доповнення

В останні місяці Лукашенко публічно запропонував розмістити російські ядерні ракети в Білорусі. Москва і Мінськ погодили спільну військову доктрину для свого інтеграційного проекту "союзна держава". Російські військові літаки зараз регулярно патрулюють білоруський кордон.

Минулого року дві країни відкрили спільний навчальний центр в Гродно на заході Білорусі.

Очікується, що 27 лютого в Білорусі відбудеться референдум щодо зміни Конституції. Зміни включатимуть скасування її формального статусу "нейтральної" країни і "без'ядерної" зони.

Кремль заявив, що російські війська повернуться в свої постійні гарнізони після закінчення навчань.

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