США вважають навчання Росії та Білорусі ескалацією ситуації навколо України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У США вважають проведення військових навчань Росією і Білоруссю діями, які спрямовані на ескалацію ситуації навколо України. Про це під час брифінгу заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає УНН.
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“Якщо поглянути на підготовку до даних військових навчань, ми сприймаємо це, звичайно, швидше, як дії, спрямовані на ескалацію, а не на деескалацію", - заявила Псакі.
Деталі
За словами прессекретаря Білого Дому, США стурбовані військовими навчаннями, ініційованими Білоруссю і Росією. Однак Псакі додала, що не стала передбачати, що це означає з точки зору вторгнення. За її версією, Росія "не зробила кроків з деескалації".
Додамо
Як писав УНН, у четвер Росія починає активну фазу широкомасштабних військових навчань у Білорусі, демонструючи силу, яка показує, як посилення контролю Москви над Мінськом розширило її можливості протистояння із Заходом через Україну.
Контекст
З військової точки зору, розгортання створює новий фронт для занепокоєння України і скорочує сили Києва навколо довгого кордону з Білоруссю, заявив директор з досліджень в галузі міжнародної безпеки аналітичного центру RUSI в Лондоні Ніл Мелвін.
Доповнення
В останні місяці Лукашенко публічно запропонував розмістити російські ядерні ракети в Білорусі. Москва і Мінськ погодили спільну військову доктрину для свого інтеграційного проекту "союзна держава". Російські військові літаки зараз регулярно патрулюють білоруський кордон.
Минулого року дві країни відкрили спільний навчальний центр в Гродно на заході Білорусі.
Очікується, що 27 лютого в Білорусі відбудеться референдум щодо зміни Конституції. Зміни включатимуть скасування її формального статусу "нейтральної" країни і "без'ядерної" зони.
Кремль заявив, що російські війська повернуться в свої постійні гарнізони після закінчення навчань.