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США считают учения России и Беларуси эскалацией ситуации вокруг Украины

США считают учения России и Беларуси эскалацией ситуации вокруг Украины

Киев • УНН

 • 17762 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В США считают проведение военных учений Россией и Беларусью действиями, которые направлены на эскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

Цитата

“Если взглянуть на подготовку к данным военным учениям, мы воспринимаем это, конечно, скорее, как действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию", - заявила Псаки.

Детали

По словам пресс-секретаря Белого Дома, США обеспокоены военными учениями, инициированными Беларустю и Россией. Однако Псаки добавила, что не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения. По ее версии, Россия "не предприняла шагов по деэскалации".

Добавим

Как писал УНН, в четверг Россия начинает активную фазу широкомасштабных военных учений в Беларуси, демонстрируя силу, которая показывает, как усиление контроля Москвы над Минском расширило ее возможности противостояния с Западом из-за Украины.

Контекст

С военной точки зрения, развертывания создает новый фронт для беспокойства Украины и сокращает силы Киева вокруг длинной границы с Беларусью, заявил директор по исследованиям в области международной безопасности аналитического центра RUSI в Лондоне Нил Мелвин.

Дополнение

В последние месяцы Лукашенко публично предложил разместить российские ядерные ракеты в Беларуси. Москва и Минск согласовали совместную военную доктрину для своего интеграционного проекта "Союзное государство". Российские военные самолеты сейчас регулярно патрулируют белорусскую границу.

В прошлом году две страны открыли совместный учебный центр в Гродно на западе Беларуси.

Ожидается, что 27 февраля в Беларуси состоится референдум по изменению Конституции. Изменения будут включать отмену ее формального статуса "нейтральной" страны и "безъядерной" зоны.

Кремль заявил, что русские войска вернутся в свои постоянные гарнизоны после окончания учений.

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