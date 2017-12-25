США виступили за більшу прозорість в роботі ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. США будуть домагатися ще більш економної і прозорої роботи ООН. Про це інформує УНН з посиланням на заяву постійного представництва країни при ООН після прийняття бюджету всесвітньої організації.
Генеральна Асамблея ООН у неділю прийняла бюджет організації на 2018-2019 роки в розмірі 5,39 мільярда доларів США.
Нова адміністрація США наполягає на проведенні реформи ООН. Президент Дональд Трамп заявив, що міжнародна організація витрачає все більше грошей і стає при цьому менш ефективною. Протягом року США досягли урізання витрат на миротворчі операції ООН. Витрати на місії з підтримання миру не входять до схвалені витрати.
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Як говориться в поширеній заяві, США домоглися скорочення чинного бюджету 2016-2017 року на 285 мільйонів доларів. “На додаток до такого значного зниження витрат, ми скоротили зайві функції ООН з управління та підтримки, збільшили підтримку ключових пріоритетів США в світі і посилили дисципліну і звітність в системі ООН”, — наголошується в повідомленні.
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Регулярний бюджет ООН формується за рахунок внесків 193 держав-членів. Платежі оцінюються виходячи з платоспроможності країни і розраховуються виходячи з середнього показника ВВП та доходу на душу населення країни. Розмір індивідуального внеску не повинен перевищувати 22% всього бюджету.
Найбільша частка традиційно припадає на США. Згідно зі шкалою внесків для розподілу витрат, США повинні будуть внести 22% від загальної суми. У числі лідерів по фінансуванню ООН також Японія і Китай — 9,6 і 7,9%, відповідно. На Росію припадає близько 3% бюджету всесвітньої організації.
Нагадуємо, Генеральна Асамблея ООН у неділю затвердила бюджет всесвітньої організації на 2018-2019 роки у розмірі 5,39 млрд доларів США.