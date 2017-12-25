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США выступили за большую прозрачность в работе ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. США будут добиваться еще более экономной и прозрачной работы ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление постоянного представительства страны при ООН после принятия бюджета всемирной организации.

США выступили за большую прозрачность в работе ООН

Генеральная Ассамблея ООН в воскресенье принял бюджет организации на 2018-2019 годы в размере 5,39 миллиарда долларов США.

Новая администрация США настаивает на проведении реформы ООН. Президент Дональд Трамп заявил, что международная организация тратит все больше денег и становится при этом менее эффективной. В течение года США достигли урезания расходов на миротворческие операции ООН. Расходы на миссии по поддержанию мира не входят в эти расходы.

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Как говорится в распространенном заявлении, США добились сокращения действующего бюджета 2016-2017 года на 285 миллионов долларов. “В дополнение к такому значительному снижению затрат, мы сократили лишние функции ООН по управлению и поддержке, увеличили поддержку ключевых приоритетов США в мире и усилили дисциплину и отчетность в системе ООН”, — отмечается в сообщении.

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Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств-членов. Платежи оцениваются исходя из платежеспособности страны и рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Размер индивидуального взноса не должен превышать 22% всего бюджета.

Наибольшая доля традиционно приходится на США. Согласно шкале взносов для распределения расходов, США должны будут внести 22% от общей суммы. В числе лидеров по финансированию ООН также Япония и Китай — 9,6 и 7,9% соответственно. На Россию приходится около 3% бюджета всемирной организации.

Напоминаем, Генеральная Ассамблея ООН в воскресенье утвердила бюджет всемирной организации на 2018-2019 годы в размере 5,39 млрд долларов США.

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