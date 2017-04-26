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США випробують міжконтинентальну балістичну ракету – ЗМІ

США випробують міжконтинентальну балістичну ракету – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Американські військово-повітряні сили проведуть сьогодні запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це повідомляє УНН із посиланням на Washington Examiner.

“Ці запуски Minuteman необхідні для перевірки стану наших національних ядерних сил і демонстрації нашого національного ядерного потенціалу”, — зазначив полковник Джон Мосс, котрий віддасть наказ про запуск ракети.

Американські військові підкреслюють, що сьогоднішні випробування не пов’язані з загостренням конфлікту США з Північною Кореєю.

Нагадаємо, раніше КНДР провела невдалу спробу запуску ракети.

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