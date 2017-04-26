США випробують міжконтинентальну балістичну ракету – ЗМІ

“Ці запуски Minuteman необхідні для перевірки стану наших національних ядерних сил і демонстрації нашого національного ядерного потенціалу”, — зазначив полковник Джон Мосс, котрий віддасть наказ про запуск ракети.

Американські військові підкреслюють, що сьогоднішні випробування не пов’язані з загостренням конфлікту США з Північною Кореєю.

Нагадаємо, раніше КНДР провела невдалу спробу запуску ракети.