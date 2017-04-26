США испытают межконтинентальную баллистическую ракету – СМИ

“Эти запуски Minuteman необходимы для проверки состояния наших национальных ядерных сил и демонстрации нашего национального ядерного потенциала”, — отметил полковник Джон Мосс, который отдаст приказ о запуске ракеты.

Американские военные подчеркивают, что сегодняшние испытания не связаны с обострением конфликта США с Северной Кореей.

Напомним, ранее КНДР провела неудачную попытку запуска ракеты.