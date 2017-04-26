США испытают межконтинентальную баллистическую ракету – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Американские военно-воздушные силы проведут сегодня запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Examiner.
“Эти запуски Minuteman необходимы для проверки состояния наших национальных ядерных сил и демонстрации нашего национального ядерного потенциала”, — отметил полковник Джон Мосс, который отдаст приказ о запуске ракеты.
Американские военные подчеркивают, что сегодняшние испытания не связаны с обострением конфликта США с Северной Кореей.
Напомним, ранее КНДР провела неудачную попытку запуска ракеты.