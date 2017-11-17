США відмовляють у візах кожному третьому українцю

Показники дещо знизилися в порівнянні з минулим роком. За статистикою, у минулому році відмови становили 40,83%.

Найбільше США відмовляють у візах жителям Федеральних штатів Мікронезії і Західної Сахари – там зафіксовано 100% відмов місцевим жителям, що подають на візу.

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Найнижчий показник відмов - 0% мають громадяни з Сан-Марино, Ліхтенштейну, Андорри та Монако.

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Кількість відмов росіянам у неміграційних візах у США становить 11,61%.