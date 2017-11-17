США отказывают в визах каждому третьему украинцу

Показатели несколько снизились по сравнению с прошлым годом. По статистике, в прошлом году отказы составляли 40,83%.

Больше всего США отказывают в визах жителям Федеральных штатов Микронезии и Западной Сахары - там зафиксировано 100% отказов местным жителям, которые подают на визу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС заработают новые правила въезда-выезда иностранцев

Самый низкий показатель отказов - 0% имеют граждане с Сан-Марино, Лихтенштейна, Андорры и Монако.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы за месяц получили только 50 отказов в "безвизе" с ЕС

Количество отказов россиянам в немиграционных визах в США составляет 11,61%.