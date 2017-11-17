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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 36020 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 57514 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 65817 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 69354 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58641 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97527 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100624 просмотра

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США отказывают в визах каждому третьему украинцу

США отказывают в визах каждому третьему украинцу

Киев  •  УНН

 • 80029 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Доля отказов гражданам Украины в туристических визах (B-visas) для поездок в США составляет 34,54%, то есть во въезде в страну отказывают каждому третьему. Об этом свидетельствует статистика Государственного департамента США за 2017 год, передает УНН.

Показатели несколько снизились по сравнению с прошлым годом. По статистике, в прошлом году отказы составляли 40,83%.

Больше всего США отказывают в визах жителям Федеральных штатов Микронезии и Западной Сахары - там зафиксировано 100% отказов местным жителям, которые подают на визу.

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Самый низкий показатель отказов - 0% имеют граждане с Сан-Марино, Лихтенштейна, Андорры и Монако.

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Количество отказов россиянам в немиграционных визах в США составляет 11,61%.

Украинские Национальные Новости

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