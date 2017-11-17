США отказывают в визах каждому третьему украинцу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Доля отказов гражданам Украины в туристических визах (B-visas) для поездок в США составляет 34,54%, то есть во въезде в страну отказывают каждому третьему. Об этом свидетельствует статистика Государственного департамента США за 2017 год, передает УНН.
Показатели несколько снизились по сравнению с прошлым годом. По статистике, в прошлом году отказы составляли 40,83%.
Больше всего США отказывают в визах жителям Федеральных штатов Микронезии и Западной Сахары - там зафиксировано 100% отказов местным жителям, которые подают на визу.
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Самый низкий показатель отказов - 0% имеют граждане с Сан-Марино, Лихтенштейна, Андорры и Монако.
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Количество отказов россиянам в немиграционных визах в США составляет 11,61%.