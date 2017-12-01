США відмовилися визнати Китай ринковою економікою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Адміністрація президент США Дональда Трампа офіційно відхилила вимогу Китаю про те, щоб її розглядали як "ринкову економіку" відповідно до правил глобальної торгівлі, що може призвести до посилення напруженості між двома найбільшими економіками світу. Про це пише Wall Street Journal, передає УНН.
США подали своє рішення до Світової організації торгівлі в Женеві в середині листопада і оприлюднили її в четвер. Як зазначається, подача в СОТ такого рішення свідчить про те, що уряд США публічно оголосив про свою позицію і пояснив свої аргументи.
Економісти підрахували, що рішення США і Євросоюзу розглядати Китай як неринкову економіку коштували китайським виробникам мільярдів доларів в експорті.
У недавньому виступі представник міністерства торгівлі Китаю Ван Хецзюнь заявив, що відмова США надати статус ринкової економіки Китаю "підриває серйозність і авторитет багатосторонніх правил". Він сказав, що Пекін "вживатиме необхідних заходів для захисту переваг китайських підприємств".
Нагадаємо, Велика Британія вилетіла з ТОП-5 світових економік.