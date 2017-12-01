США отказались признавать Китай рыночной экономикой

США подали свое решение Всемирной торговой организации в Женеве в середине ноября и обнародовали ее в четверг. Как отмечается, подача в ВТО такого решения говорит о том, что правительство США публично объявило о своей позиции и объяснило свои аргументы.

Экономисты подсчитали, что решения США и Евросоюза рассматривать Китай как нерыночную экономику стоили китайским производителям миллиардов долларов в экспорте.

В недавнем выступлении представитель министерства торговли Китая Ван Хэцзюнь заявил, что продолжающийся отказ США предоставить статус рыночной экономики Китаю "подрывает серьезность и авторитет многосторонних правил". Он сказал, что Пекин "предпримет необходимые меры для защиты преимуществ китайских предприятий".

Напомним, Великобритания вылетела из ТОП-5 мировых экономик.