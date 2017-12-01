США отказались признавать Китай рыночной экономикой

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77456 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67058 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74262 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81740 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117980 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115109 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144021 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107382 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108811 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113356 просмотра

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США отказались признавать Китай рыночной экономикой

США отказались признавать Китай рыночной экономикой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Администрация президент США Дональда Трампа официально отклонила требование Китая о том, чтобы ее рассматривали как "рыночную экономику" в соответствии с правилами глобальной торговли, что может привести к усилению напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом пишет Wall Street Journal, передает УНН.

США подали свое решение Всемирной торговой организации в Женеве в середине ноября и обнародовали ее в четверг. Как отмечается, подача в ВТО такого решения говорит о том, что правительство США публично объявило о своей позиции и объяснило свои аргументы.

Экономисты подсчитали, что решения США и Евросоюза рассматривать Китай как нерыночную экономику стоили китайским производителям миллиардов долларов в экспорте.

В недавнем выступлении представитель министерства торговли Китая Ван Хэцзюнь заявил, что продолжающийся отказ США предоставить статус рыночной экономики Китаю "подрывает серьезность и авторитет многосторонних правил". Он сказал, что Пекин "предпримет необходимые меры для защиты преимуществ китайских предприятий".

Напомним, Великобритания вылетела из ТОП-5 мировых экономик.

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