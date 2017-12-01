США отказались признавать Китай рыночной экономикой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Администрация президент США Дональда Трампа официально отклонила требование Китая о том, чтобы ее рассматривали как "рыночную экономику" в соответствии с правилами глобальной торговли, что может привести к усилению напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом пишет Wall Street Journal, передает УНН.
США подали свое решение Всемирной торговой организации в Женеве в середине ноября и обнародовали ее в четверг. Как отмечается, подача в ВТО такого решения говорит о том, что правительство США публично объявило о своей позиции и объяснило свои аргументы.
Экономисты подсчитали, что решения США и Евросоюза рассматривать Китай как нерыночную экономику стоили китайским производителям миллиардов долларов в экспорте.
В недавнем выступлении представитель министерства торговли Китая Ван Хэцзюнь заявил, что продолжающийся отказ США предоставить статус рыночной экономики Китаю "подрывает серьезность и авторитет многосторонних правил". Он сказал, что Пекин "предпримет необходимые меры для защиты преимуществ китайских предприятий".
Напомним, Великобритания вылетела из ТОП-5 мировых экономик.