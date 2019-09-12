США відкладуть підвищення мит на товари з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Влада США на прохання Пекіна погодилася на два тижні відкласти підвищення з 25% до 30% мита на товари з Китаю вартістю 250 млрд доларів. Повідомлення про це американський президент Дональд Трамп опублікував в середу на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.
"На прохання віце-прем'єра Держради КНР Лю Хе, а також у зв'язку з тим, що 1 жовтня КНР відзначатиме 70-ту річницю свого заснування, ми погодилися як жест доброї волі перенести підвищення з 25% до 30% мита на продукцію вартістю 250 млрд доларів з 1 на 15 жовтня", - написав американський лідер.
Нагадаємо, Китай застеріг США щодо наслідків подальшої ескалації торговельної війни.