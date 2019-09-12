США отложат повышение пошлин на товары из Китая

"По просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ю годовщину своего основания, мы согласились качестве жеста доброй воли перенести повышение с 25% до 30% пошлин на продукцию стоимостью 250 млрд долларов с 1 на 15 октября", - написал американский лидер.

Напомним, Китай предостерег США от последствий дальнейшей эскалации торговой войны.