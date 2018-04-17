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США виділили Україні 1 млн дол. на боротьбу з наркозлочинністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. США виділили Україні 1 млн дол. на розвиток департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції. Про це під час зустрічі представників Міністерства внутрішніх справ України з адміністрацією управління протидії наркозлочинності Міністерства юстиції США заявив перший заступник глави Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба МВС 16 квітня, передає УНН.

США виділили Україні 1 млн дол. на боротьбу з наркозлочинністю

Він нагадав, що в липні 2017 року, між Нацполіцією і США був підписаний план спільних дій щодо реалізації проекту міжнародної технічної допомоги департаменту протидії наркозлочинності.

"Ним передбачена довгострокова фінансова підтримка в розвитку департаменту за зразком передових правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з наркобізнесом. В даний час вже виділено перший транш в розмірі 1 млн дол.", - повідомив Аброськін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аброськін про збільшення кількості ОЗУ в Україні: начебто все добре

У відомстві додали, що сторони узгодили меморандум про співпрацю між Національною поліцією України та управлінням протидії наркозлочинності Мін'юсту США.

Планується також створення спільної контактної групи "Україна - Туреччина - DEA" для протидії транскордонним організованим злочинним групам і незаконному обігу наркотиків.

Тим часом, за даними Нацполіції, за три роки в Україні триразово збільшилася кількість ОЗУ. А кожна четверта ОЗУ в нашій країні - займається незаконним збутом наркотиків.

В цілому, за оцінками експертів, сьогодні рівень злочинності в Україні вище, ніж в 90-ті роки.

Підтверджує це і рейтинг "Всесвітнього економічного форуму" (ВЕФ). У ньому наша країна опинилася на 81 місці із 137 можливих. А це означає, що Україну віднесли до держав з високим рівнем організованої злочинності.

Додамо також, що в НПУ створили новий Департамент по боротьбі з оргзлочинністю. Запрацювати на повну силу він повинен до кінця року. Поки оголошено конкурс на посаду керівника нового підрозділу і триває набір співробітників.

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