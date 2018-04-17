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США выделили Украине 1 млн долл. на борьбу с наркопреступностью

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. США выделили Украине 1 млн долл. на развитие департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции. Об этом во время встречи представителей Министерства внутренних дел Украины с администрацией управления противодействия наркопреступности министерства юстиции США заявил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба МВД 16 апреля, передает УНН.

США выделили Украине 1 млн долл. на борьбу с наркопреступностью

Он напомнил, что в июле 2017 года между Нацполицией и США был подписан план совместных действий по реализации проекта международной технической помощи департаменту противодействия наркопреступности.

"Им предусмотрена долгосрочная финансовая поддержка в развитии департамента по образцу передовых правоохранительных органов, ведущих борьбу с наркобизнесом. В настоящее время уже выделен первый транш в размере 1 млн долл.", – сообщил Аброськин.

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В ведомстве добавили, что стороны согласовали меморандум о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и управлением противодействия наркопреступности минюста США.

Планируется также создание совместной контактной группы "Украина – Турция – DEA" для противодействия трансграничным организованным преступным группам и незаконному обороту наркотиков.

Тем временем, по данным Нацполиции, за три года в Украине троекратно увеличилось количество ОПГ. А каждая четвертая ОПГ в нашей стране - занимается незаконным сбытом наркотиков. 

В целом, по оценкам экспертов, сегодня уровень преступности в Украине выше, чем в 90-е года.

Подтверждает это и рейтинг “Всемирного экономического форума” (ВЭФ). В нем наша страна оказалась на 81 месте из 137 возможных. А это означает, что Украину отнесли к государствам с высоким уровнем организованной преступности.

Добавим также, что в НПУ создали новый Департамент по борьбе с оргпреступностью. Заработать в полную силу он должен до конца года. Пока объявлен конкурс на должность руководителя нового подразделения и продолжается набор сотрудников. 

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