США віддані підтримці реформ правоохоронних органів України - М.Йованович

"Ми побачили сьогодні під час демонстрації, що жодна установа, жодна служба чи то правоохоронні органи або розвідка не можуть бути кращими в усьому, або давати відповідь на всі проблеми самі. Саме тому США віддані процесу підтримки реформ в українських правоохоронних органів і подальшої професіоналізації", - наголосила посол.

М.Йованович також зазначила, що Національна поліція України, прикордонна служба є партнерами США, з якими вони працюють довгий час.