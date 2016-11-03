США віддані підтримці реформ правоохоронних органів України - М.Йованович
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки віддані підтримці реформ правоохоронних органів України, а також їхній подальшій професіоналізації. Про це сказала посол США в Україні Марі Йованович під час фінальних навчань спецпідрозділу КОРД з підрозділом "Дозор" Держприкордонслужби в аеропорту "Бориспіль", передає кореспондент УНН.
"Ми побачили сьогодні під час демонстрації, що жодна установа, жодна служба чи то правоохоронні органи або розвідка не можуть бути кращими в усьому, або давати відповідь на всі проблеми самі. Саме тому США віддані процесу підтримки реформ в українських правоохоронних органів і подальшої професіоналізації", - наголосила посол.
М.Йованович також зазначила, що Національна поліція України, прикордонна служба є партнерами США, з якими вони працюють довгий час.