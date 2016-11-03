США привержены поддержке реформ правоохранительных органов Украины - М.Йованович

"Мы увидели сегодня во время демонстрации, ни одно учреждение, ни одна служба или правоохранительные органы или разведка не могут быть лучшими во всем, или давать ответ на все проблемы сами. Именно поэтому США преданы процессу поддержки реформ в украинских правоохранительных органах и последующей профессионализации" , - отметила посол.

М.Йованович также отметила, что Национальная полиция Украины, пограничная служба являются партнерами США, с которыми они работают долгое время.