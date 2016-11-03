США привержены поддержке реформ правоохранительных органов Украины - М.Йованович
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки привержены поддержке реформ правоохранительных органов Украины, а также их дальнейшей профессионализации. Об этом сказала посол США в Украине Мари Йованович во время финальных учений спецподразделения КОРД с подразделением "Дозор" Госпогранслужбы в аэропорту "Борисполь", передает корреспондент УНН.
"Мы увидели сегодня во время демонстрации, ни одно учреждение, ни одна служба или правоохранительные органы или разведка не могут быть лучшими во всем, или давать ответ на все проблемы сами. Именно поэтому США преданы процессу поддержки реформ в украинских правоохранительных органах и последующей профессионализации" , - отметила посол.
М.Йованович также отметила, что Национальная полиция Украины, пограничная служба являются партнерами США, с которыми они работают долгое время.