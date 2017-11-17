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США в ООН: Росія "вбила" резолюцію щодо розслідування хімічних атак у Сирії

США в ООН: Росія "вбила" резолюцію щодо розслідування хімічних атак у Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російська Федерація в четвер заблокувала резолюцію в Раді Безпеки ООН, підготовлену американською стороною, щодо продовження строку роботи групи, яка розслідує використання хімічної зброї у сирійському конфлікті, викликавши хвилю невдоволень серед представників США, передає УНН з посиланням на The New York Times.

Російське вето означає, що групу, яка раніше виявила факт використання хімічної зброї з боку як бойовиків Ісламської держави, так і сирійського уряду, буде розпущено в п’ятницю.

Посол США Ніккі Р. Хейлі засудила російське вето, заявивши, що “воно нанесло сильний удар”, і звинуватила Кремль у наданні зеленого світла на використання хімічної зброї, військового злочину.

“Послання будь-якому слухачеві є зрозумілим: насправді Росія вважає прийнятним використання хімічної зброї в Сирії”, — сказала американський посол.

Пізніше, звернувшись до російської сторони, вона додала, що наступна хімічна атака в Сирії, якщо така відбудеться, буде “на вашій совісті”.

Як повідомляв УНН, Рада безпеки ООН відхилила резолюцію Росії щодо розслідувань хімічних атак у Сирії.

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