США в ООН: Россия "убила" резолюцию по расследованию химических атак в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российская Федерация в четверг заблокировала резолюцию в Совете Безопасности ООН, подготовленную американской стороной, о продлении срока работы группы, расследующей использования химического оружия в сирийском конфликте, вызвав волну недовольств среди представителей США, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
Российское вето означает, что группа, которая ранее выявила факт использования химического оружия со стороны как боевиков Исламского государства, так и сирийского правительства, будет распущена в пятницу.
Посол США Никки Р. Хейли осудила российское вето, заявив, что "оно нанесло сильный удар", и обвинила Кремль в предоставлении зеленого света на использование химического оружия, военного преступления.
"Послание любому слушателю понятно: на самом деле Россия считает приемлемым использование химического оружия в Сирии", - сказала американский посол.
Позже, обратившись к российской стороне, она добавила, что следующая химическая атака в Сирии, если таковая состоится, будет "на вашей совести".
Как сообщал УНН, Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России относительно расследований химических атак в Сирии.