США в ООН: Россия "убила" резолюцию по расследованию химических атак в Сирии

Российское вето означает, что группа, которая ранее выявила факт использования химического оружия со стороны как боевиков Исламского государства, так и сирийского правительства, будет распущена в пятницу.

Посол США Никки Р. Хейли осудила российское вето, заявив, что "оно нанесло сильный удар", и обвинила Кремль в предоставлении зеленого света на использование химического оружия, военного преступления.

"Послание любому слушателю понятно: на самом деле Россия считает приемлемым использование химического оружия в Сирии", - сказала американский посол.

Позже, обратившись к российской стороне, она добавила, что следующая химическая атака в Сирии, если таковая состоится, будет "на вашей совести".

Как сообщал УНН, Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России относительно расследований химических атак в Сирии.