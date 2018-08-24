США у Сирії вбили кілька сотень колишніх "добровольців", що воювали проти України на Донбасі

"Сам факт того, що російська сторона бере участь у спілкуванні щодо розгортання миротворчих сил ООН на Донбасі – можливо це непряме визнання Росією того, що існує проблема, і вони є її частиною", - сказав Болтон, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи мають США докази російської присутності на Сході України.



Він, крім того, розповів, що нещодавно Держсекретар США Майк Помпео доповідав у Конгресі США про те, як кілька тижнів тому у Сирії для американських сил виникла ризикова ситуація. Тоді американцям загрожували збройні формування.



"Тож наші сили завдали удар по їхнім позиціям і вбили декілька сотень осіб. І так з'ясувалось, що всі вони були колишніми "добровольцями", які воювали на Донбасі (проти України – ред.). Просто уявіть, вони опинились у Сирії", - наголосив Болтон.



Як повідомляв УНН, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів в КПВВ “Майорське” на період існування загрози в межах дорожнього коридору “Горлівка — Бахмут”.