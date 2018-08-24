США в Сирии убили несколько сотен бывших "добровольцев", воевавших против Украины на Донбассе

"Сам факт того, что российская сторона участвует в общении по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе - возможно это косвенное признание Россией того, что существует проблема, и они есть ее частью", - сказал Болтон, отвечая на вопрос журналиста относительно того, имеют ли США доказательства российского присутствия на Востоке Украины.



Он, кроме того, рассказал, что недавно Госсекретарь США Майк Помпео докладывал в Конгрессе США о том, как несколько недель назад в Сирии для американских сил возникла рисковая ситуация. Тогда американцам угрожали вооруженные формирования.



"Поэтому наши силы нанесли удар по их позициям и убили несколько сотен человек. И так выяснилось, что все они были бывшими "добровольцами", которые воевали на Донбассе (против Украины - ред.). Просто представьте, они оказались в Сирии", - подчеркнул Болтон.



Напомним, командующим Объединенных сил принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств на КПВВ “Майорское” на период существования угрозы в пределах дорожного коридора “Горловка — Бахмут”.