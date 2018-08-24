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США в Сирии убили несколько сотен бывших "добровольцев", воевавших против Украины на Донбассе

Киев • УНН

 • 15944 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Военные силы США в Сирии разгромили несколько сотен бывших "добровольцев", воевавших против Украины на Донбассе. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

США в Сирии убили несколько сотен бывших "добровольцев", воевавших против Украины на Донбассе

"Сам факт того, что российская сторона участвует в общении по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе - возможно это косвенное признание Россией того, что существует проблема, и они есть ее частью", - сказал Болтон, отвечая на вопрос журналиста относительно того, имеют ли США доказательства российского присутствия на Востоке Украины.

Он, кроме того, рассказал, что недавно Госсекретарь США Майк Помпео докладывал в Конгрессе США о том, как несколько недель назад в Сирии для американских сил возникла рисковая ситуация. Тогда американцам угрожали вооруженные формирования.

"Поэтому наши силы нанесли удар по их позициям и убили несколько сотен человек. И так выяснилось, что все они были бывшими "добровольцами", которые воевали на Донбассе (против Украины - ред.). Просто представьте, они оказались в Сирии", - подчеркнул Болтон.

Напомним, командующим Объединенных сил принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств на КПВВ “Майорское” на период существования угрозы в пределах дорожного коридора “Горловка — Бахмут”.

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